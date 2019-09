Twijfels na reconstructie schietpartij waarbij Mawda stierf: hebben ze wel de échte chauffeur? Stephanie Romans

21 september 2019

00u00 0 De reconstructie van de schietpartij waarbij de Iraaks-Koerdische peuter Mawda (2) stierf, heeft twijfel gezaaid over de identiteit van de man die het busje bestuurde. Het gerecht verdenkt een Irakees (26) wiens vingerafdrukken op het stuur zaten. "Door verklaringen van de agent lijkt dat toch niet meer zo zeker", zegt de advocaat van de vermeende mensensmokkelaar.

Zeker tien uur luisterde de vader van Mawda naar de verhalen van ongeveer evenveel politieagenten die betrokken waren bij de politieachtervolging, die voorafging aan de dood van zijn dochtertje. De hele voormiddag keek papa Shamdin Ali (26) toe hoe de agent die het dodelijke schot afvuurde de gebeurtenissen bijna seconde per seconde naspeelde in een loods op de oefenterreinen van de politie in Ghlin. Politieman V.G. toonde waar hij reed ten opzichte van de camionette. Hoe hij zijn hand optilde toen hij besloot dat hij op het wiel van de bestelwagen zou schieten. Hoe die vervolgens omhoog schoot door een bruusk manoeuvre. Hoe de kogel eerst het busje en daarna de wang van Mawda doorboorde.

De getuigenis van de agent heeft bovendien meer twijfel gezaaid over de identiteit van de chauffeur van het mensensmokkelbusje. Na de dodelijke achtervolging op de E42 wist de politie niet wie van de 30 inzittenden aan het stuur zat. Een dag later werden alle migranten vrijgelaten. Pas vier maanden later traceerde het gerecht de vermoedelijke bestuurder in het Verenigd Koninkrijk. De onderzoekers vermoeden dat hij de camionette bestuurde tijdens de achtervolging. Zijn vingerafdrukken en DNA zaten op de versnellingspook en het stuur. "Uit de reconstructie blijkt wel dat het lang niet zo zeker is dat onze cliënt het busje bestuurde", zeggen zijn advocaten Dimitri De Béco en Thomas Gillis. "Hij ontkent dat al sinds zijn arrestatie. Na vandaag moet de twijfel bij de onderzoekers zijn toegenomen."

De advocaat van V.G. wil niets zeggen over die verklaringen. "Mijn cliënt heeft de nacht preciés beschreven zoals hij hem zich herinnert", zegt Laurent Kennes. "En dat is nu net het probleem", zegt Mieke Van den Broeck, de advocaat van Mawda's ouders. "We hebben vandaag een heleboel agenten gehoord. Eerst de man die het schot heeft afgevuurd. Daarna zijn collega die de politiewagen bestuurde. Dan nog eens een tiental agenten die deelnamen aan de achtervolging. Zij vertellen het verhaal over die nacht allemáál zoals zij het zich herinneren. Maar het is intussen wel al anderhalf jaar geleden."

Audio-opnames

Van den Broeck vindt het jammer dat de audio-opnames van de communicatie tussen agenten geen deel uitmaakten van de reconstructie. Die zouden kunnen bewijzen of de politieman inderdaad niet wist dat er migranten in het busje zaten toen hij schoot. Een deel van de opnames is bovendien verloren gegaan.