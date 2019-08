Twijfelende N-VA blijft keuze coalitiepartners rekken: vrees voor afstraffing in 2024 is groot Dieter Dujardin en Isolde Van den Eynde

08 augustus 2019

00u00 4 Terwijl we vorige week hard op weg leken naar een paars-gele Vlaamse regering, lijkt de twijfel weer toe te slaan. De onzekerheid over hoe het federale avontuur tussen N-VA en PS afloopt, blijft als een schaduw boven het Martelaarsplein hangen.

Hoe lang kan het landingsgestel uitgeklapt blijven zonder dat de kapitein - informateur Bart De Wever (N-VA) - het vliegtuig aan de grond zet? Dat beginnen alle betrokkenen bij de Vlaamse regeringsvorming zich stilaan af te vragen. Eerst luidde het dat De Wever mogelijk al afgelopen weekend knopen zou doorhakken. Vervolgens werd dat deze week. En nu lijkt ook dat niet meer zeker. Dinsdag kwam het dagelijks bestuur van N-VA bijeen om alle opties nog eens te overlopen, waarna er gisteren een tweede vergadering zou volgen om te beslissen. Maar die werd uitgesteld.

Druk zetten

Wat is er aan de hand? Sowieso blijft een formatie waarbij één partij - N-VA - alle kaarten in handen heeft en drie andere - Open Vld, CD&V en sp.a - meedingen naar twee zitjes een pokerspel. Door de kandidaten tegen elkaar uit te spelen, hoopt N-VA zelf zo veel mogelijk slagen binnen te halen. Een voorbeeld: tot vorige week leek een coalitie met sp.a en CD&V absoluut niet aan de orde. Maar plots wordt dat toch weer in de markt gezet als een piste om druk te zetten op de liberalen, die zich tamelijk hard opstellen. Daarnaast ziet het ernaar uit dat er vorige week te snel is gecommuniceerd dat de landing nabij was. Voor alle partijen legt de Vlaamse formatie de koers voor de komende vijf jaar vast op twee bestuursniveaus. Dan is het belangrijk dat iedereen zeker weet in welk verhaal hij meestapt. En daar knelt het schoentje.

Kibbelcultuur

Het uitgangspunt blijft dat een paars-gele coalitie een aantal unieke kansen biedt. Voor N-VA zou het een manier zijn om een streep te trekken onder de kibbelcultuur van de Zweedse coalitie en de schuld daarvoor bij CD&V te leggen. En in functie van de federale regeringsvorming zou het een belangrijk signaal afleveren dat N-VA het echt wel wil proberen met de PS. Vooral de federale informateurs zien het als een noodzakelijke stap dat sp.a er Vlaams bij is. Maar over de haalbaarheid daarvan bestaat nog altijd twijfel. Mathematisch blijft een coalitie met één zetel op overschot een wankele operatie - zeker met een aantal kritische stemmen als Bruno Tobback in de sp.a-fractie. Daarnaast blijft er binnen N-VA onenigheid over het binnenhalen van de socialisten. Vooral onder de 'Vlaamse' N-VA'ers vragen velen zich af waarom men niet gewoon kan doorgaan met de ideologisch coherentere Zweedse coalitie? Hun ervaringen met CD&V zijn minder slecht dan die van de 'federale' N-VA'ers, waar de zin om met de christendemocraten af te rekenen heel sterk is.

Vicieuze cirkel

Maar bovenal blijft het dé vraag waar de N-VA federaal terechtkomt: in de regering of in de oppositie? Hoewel er kenbaar veel vertrouwen is tussen De Wever en de federale informateurs, blijft het de vraag of N-VA en PS wel in staat zijn om tot een akkoord te komen en of ze dat hoegenaamd echt willen. Binnen beide partijen bestaat daar nog altijd massaal veel scepsis over, ondanks het masseerwerk van Reynders en Vande Lanotte. De vrees voor een afstraffing in 2024 is groot.

Die twijfel slaat ook over op Open Vld en sp.a. Een socialist: "Waarom zouden we Vlaams beginnen met paars-geel als we niet weten of die formule federaal levensvatbaar is? Omgekeerd kan je je afvragen waarom Bart De Wever met ons in zee zou gaan als hij federaal geen zekerheid heeft over de PS. Eerst zou er federaal enige vooruitgang moeten geboekt worden." Qua vicieuze cirkel kan dat tellen, want bij de federale informateurs leeft net het gevoel dat er eerst regionaal knopen doorgehakt moeten worden. Een andere hoge sp.a'er die onze redactie gisteren sprak, heeft daardoor het gevoel dat het momentum wat voorbij is voor zijn partij. Al kan dat ook deel uitmaken van het pokerspel. Ook Open Vld blijft het hard spelen. De liberalen zijn er als de dood voor om in een Vlaamse regering te stappen die uiteindelijk door N-VA gebruikt wordt als een wapen om het federale niveau te bestrijden.

Conclusie: op dag 73 na de verkiezingen van 26 mei spelen nog altijd dezelfde angsten als op dag 1.

