Tweet van Jong N-VA over verkoop Wallonië aan Trump ligt gevoelig in Franstalig België

21 augustus 2019

21u09

Bron: Belga 7 De jongerenafdeling van N-VA veroorzaakt ophef in Franstalig België met een tweet waarin ze Wallonië aanbiedt aan de Amerikaanse president Donald Trump voor 1 euro. Onder meer Kamerlid Catherine Fonck (cdH) en voormalig Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR) reageren verontwaardigd. N-VA-jongerenvoorzitter Lawrence Vancraeyenest benadrukt dat het om een grap gaat. "We willen hier niets mee uitlokken.”

Dear President @realDonaldTrump, one euro and Wallonia is yours. Call us. #GreenlandIsNotForSale pic.twitter.com/jcghgrTuRa Jong N-VA(@ Jongnva) link

"Beste president Donald Trump, één euro en Wallonië is van u. Bel ons." Die boodschap die Jong N-VA vanmiddag op Twitter zette naar aanleiding van de heisa rond Groenland, veroorzaakt hier en daar ophef in Franstalig België. De website van de krantengroep Sudpresse, Sudinfo, heeft het over "intentionele provocatie aan de hand van een actueel onderwerp", La Dernière Heure en La Libre hebben het over "een provocerende tekst".

“Zo triest”

Ook cdH-Kamerlid Catherine Fonck is niet opgezet met de boodschap van Jong-NVA, laat ze blijken op Twitter. "Ze zijn fier op hun tweetje. Vleien bij de anti-Franstaligen en surfen op het terugplooien op zichzelf en het verwerpen van anderen... Hun toekomstvisie en hun visie op de maatschappij zijn zo triest en egoïstisch. Ik heb met ze te doen", zegt ze.



Voormalig Senaatsvoorzitter en huidig eerste schepen in Luik Christine Defraigne (MR) reageert ook verontwaardigd. "Hiermee is alles gezegd. Maar het gaat uiteraard om jongeren die een grapje maken en de partijtop denkt daar absoluut niet hetzelfde over", klinkt het cynisch.

Sont fiers de leur petit tweet. Flatter les anti-francophones, surfer sur le repli sur soi et le rejet des autres,...Leur vision de l’avenir et de la société est tellement triste et égoïste. Je les plains...#Nva https://t.co/LjYLhpREEc Catherine Fonck(@ catherinefonck) link

“Grapje”

N-VA-jongerenvoorzitter Lawrence Vancraeyenest benadrukt dat het louter om een "spontaan grapje" gaat. De Amerikaanse president kondigde vanochtend aan dat hij een staatsbezoek aan Denemarken afzegt, omdat het Groenland niet aan hem wil verkopen, waarna er onder de hashtag 'GreenlandIsNotForSale' heel wat grappen werden gemaakt op sociale media.

Dat N-VA federaal vroeg of laat wellicht aan tafel moet gaan met de Franstalige partners om een regering te vormen, speelde bij het plaatsen van de tweet geen rol, aldus Vancraeyenest. "We hadden hier absoluut geen politieke boodschap mee en wilden ook niets uitlokken. Dit was een grapje, inspelend op de actualiteit, vanuit jongerenperspectief.”