Tweet van Goedele Wachters doet het: 'Hallo Hautekiet' keert eenmalig terug

06 juni 2018

12u34

Bron: VRT 0 'Hallo Hautekiet', het legendarische Studio Brussel-radioprogramma uit de jaren negentig keert eenmalig terug op Radio 1.

Presentator Jan Hautekiet (63) die dit jaar op pensioen gaat bij de VRT, kreeg gisteren via een twitterende Goedele Wachters de vraag om het verzoekprogramma nog eenmaal te presenteren. In haar kielzog werd de tweet meer dan 550 keer gedeeld.

Hautekiet was het idee niet ongenegen, maar stelde als voorwaarde om het programma 's nachts op te nemen. Het nethoofd van Radio 1 gaat nu akkoord: in de nacht van komende vrijdag op zaterdag staat Jan Hautekiet nog een keer als vanouds spontaan bellers te woord. 'Hallo Hautekiet' liep tussen 1993 en 1999 op woensdagnamiddag en groeide uit tot radiogeschiedenis.

Indien een beller niet interessant genoeg was, haakte Hautekiet meedogenloos in. Als taalpurist verbeterde hij steevast bellers als die een noemen/heten-fout maakten. Verschillende bellers kwamen wekelijks aan bod en werden haast correspondenten. Hallo Hautekiet was ook in 2002 eenmalig te horen op Studio Brussel.

