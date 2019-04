Tweelingbroers lijken te fel op elkaar: allebei vrijuit voor vuistslagen in Leuven Kim Aerts

08 april 2019

19u13 8 Gerecht Twee Leuvense broers hebben de vrijspraak gekregen voor een vechtpartij aan een snackbar. De politie kon de tweeling op camerabeelden niet uit elkaar houden. Nochtans gaf een van hen de feiten toe tijdens zijn verhoor. Maar omdat die verklaring niet overeenstemde met andere getuigenissen sprak de rechter beiden vrij op basis van twijfel.

Ibrahim en Murat A., beiden 28, geraakten op 24 oktober 2015 slaags aan snackbar Citysnack in de Mechelsestraat in Leuven. Een van hen viel over een fiets en dat werd op hoongelach onthaald van enkele passanten. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de broers. Terwijl de ene de andere probeerde tegen te houden om niet uit te halen, kwam het toch tot enkele vuistslagen. Het tumult werd geregistreerd op camera, maar na onderzoek kon de politie niet uitmaken wie welk aandeel had in de feiten. De twee broers werden uitgenodigd voor verhoor, maar slechts een van hen daagde op. Oorspronkelijk ontkende hij de feiten. Op het einde van zijn verhoor gaf hij dan wel toe dat hij zijn broer eerst nog probeerde tegen te houden, maar uiteindelijk zelf de slagen uitdeelde. Er werden ook enkele getuigen verhoord, maar ook die verklaringen maakten de rechter niet echt wijzer. Omdat de camerabeelden niet werden bijgebracht, moest de rechter het stellen met de beschrijving van het tumult door de agenten, die eveneens het raden hadden naar wie precies wat had gedaan. “Het is duidelijk dat een van hen actief heeft geprobeerd om de andere tegen te houden. Hij kan dus niet als dader of mededader van de feiten worden weerhouden”, vatte de rechter samen. De twee werden op basis van twijfel vrijgesproken. De broers zijn geen onbekenden voor het gerecht. Murat A. kreeg in 2011 nog een jaar cel met probatie-uitstel voor een diefstal met geweld. Recent werd hij veroordeeld tot 12 maanden cel voor slagen aan de burgemeester van Holsbeek. Zijn broer werd toen vrijgesproken door tegenstrijdige verklaringen.