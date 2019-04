Tweelingbroers lijken te fel op elkaar: allebei vrijuit voor vuistslag in Leuven SVM

08 april 2019

19u13

Bron: Belga 0 Gerecht De correctionele rechtbank van Leuven heeft twee broers de vrijspraak verleend voor een vechtpartij aan een snackbar. Camerabeelden brachten geen uitsluitsel wie van de tweeling de feiten gepleegd heeft. Daarvoor is de gelijkenis tussen beiden te groot.

De broers Ibrahim en Murat A. stonden terecht voor het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen in Leuven op 24 oktober 2015. Die dag kreeg een man een vuistslag op de neus aan snackbar Citysnack in de Mechelsestraat in Leuven.

De politie concentreerde zich bij het onderzoek op camerabeelden. Daarop was te zien hoe een van de beklaagden tweemaal door zijn broer werd tegengehouden, maar de derde keer een vuistslag gaf.

“Uitgelachen”

De politie en het slachtoffer konden de tweelingbroers niet van elkaar onderscheiden door de sterke fysieke gelijkenis. De camerabeelden brachten evenmin uitsluitsel. Slechts een van de broers ging in op de uitnodiging tot verhoor. Eerst ontkende hij de feiten. Nadien stelde hij dat zijn broer door het slachtoffer uitgelachen was toen hij met zijn fiets ten val was gekomen.

"Ik heb mijn broer tegengehouden toen hij de man te lijf wilde gaan. Uiteindelijk heb ik zelf de slag toegediend", verklaarde de man. Die verklaring strookte niet met de beelden.

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende elementen waren om beide broers schuldig te verklaren. "Een van hen probeerde zijn broer tegen te houden en kan dus niet als (mede)dader weerhouden worden. Het onderzoek toont aan dat een van de broers geslagen heeft, maar het is niet zeker wie van beiden dat gedaan heeft", stelde de rechter.