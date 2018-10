Tweehonderdtal mensen geëvacueerd uit defecte trein in Luik kg

13 oktober 2018

20u48

Bron: Belga 0 Een tweehonderdtal passagiers aan boord van een hogesnelheidstrein zijn deze namiddag in Soumagne geëvacueerd na een technisch probleem aan de trein. Dat meldt de brandweer van Luik.

De trein was omstreeks 16.20 uur in panne gevallen ter hoogte van Soumagne, in de provincie Luik.

Bekijk ook: