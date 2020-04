Tweedeverblijvers trekken naar rechter tegen belastingen JG

07 april 2020

11u21

Bron: Belga 48 Een groep eigenaars van een woning of appartement in enkele kustgemeenten wil de taks op hun tweede verblijf aanvechten. "Het is frappant dat de overheid wel ondernemers te hulp schiet, maar tweedeverblijvers in de kou laat staan", aldus hun advocaat Bart Engelen.

De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) liet eerder al op Twitter weten dat verschillende tweedeverblijvers een belastingverlaging eisten, omdat ze niet naar zee mogen. Een groep eigenaars van verblijven in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde gaat nu een stap verder en trekt naar de rechter.

"In deze kustgemeenten betalen inwoners nul procent aanvullende gemeentebelastingen, waardoor ze hun inkomsten bij tweedeverblijvers moeten halen", legt Engelen uit. Volgens de advocaat is het een politieke keuze. De gemeenten willen geen belastingvermindering toestaan, omdat ze anders kampen met een tekort in hun begroting.

De taks op tweede verblijven werd in het verleden al meermaals betwist voor de rechtbank, en voor de groep eigenaars is de coronacrisis de druppel. "Het gaat hier niet om plat opportunisme in tijden van crisis, maar de coronamaatregelen zijn een bijkomende katalysator voor een probleem dat al veel langer aansleept. Nu mogen die eigenaars helemaal niet meer naar hun appartement, terwijl ze daar ook perfect de social distancing kunnen respecteren. Het recht op eigendom staat nochtans in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

De kustgemeenten vrezen dat hun ziekenhuiscapaciteit onder druk komt te staan als alle eigenaars van een tweede verblijf tijdens de coronacrisis naar de kust afzakken.