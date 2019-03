Tweedehands kopen maakt gelukkig AW

13 maart 2019

10u14 0 Vorig jaar kocht meer dan een derde (34,8 procent) van de Belgen één of meerdere tweedehandsproducten. Vrouwen (37,9 procent) deden dit iets vaker dan mannen (31,6 procent). En meer dan drie kwart van de tweedehandskopers hield er een positief gevoel aan over. Dat blijkt uit een online onderzoek bij 2.000 Belgen in opdracht van 2dehands, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters.

Tweedehandsspullen zijn vaak goedkoper dan spiksplinternieuw materiaal. Dat is voor meer dan 80 procent van de tweedehandskopers meteen de belangrijkste reden om gebruikte spullen te hergebruiken. Daarnaast vindt 40 procent het gewoon leuk om te snuisteren in het aanbod van tweedehandsproducten. Meer dan een derde koopt dan weer tweedehands uit milieuoverwegingen. Maar ook de originaliteit van oude spulletjes speelt een rol. Tenslotte is tweedehands kopen een gewoonte voor 5,4% van de Belgen: ze doen het altijd.



Vooral tweedehandskleding, boeken en strips, en speelgoed gaan vlot over de (digitale) toonbank. En daar geven de tweedehandskopers op jaarbasis iets meer dan vijftig euro aan uit. Twintig procent geeft er jaarlijks meer dan 200 euro aan uit.

“Tweedehands is hip”

“Eén ding hebben tweedehandskopers gemeen: ze zijn op zoek naar de beste deal. Dat betekent voor iedereen dan wel iets anders: de ene zoekt een uniek item, de andere wil iets goeds doen voor de planeet, nog een andere wil de beste prijs of een centje bijverdienen door zelf te verkopen,” aldus Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands.

“Dat tweedehands hip is, merken we al langer. Jaar na jaar vinden meer mensen de weg naar De Kringwinkel”, aldus Eva Verraes, woordvoerster van De Kringwinkel. “Daar zijn we heel blij om, want zo redden we 35.000 ton goederen van de afvalberg én helpen we bijna 6.000 mensen die elders geen kans krijgen aan een zinvolle job. Zo wint iedereen.”

Groeipotentieel

Tweedehands kopen raakt steeds meer ingeburgerd, maar er is nog groeipotentieel. Wie nooit tweedehands koopt, vindt het vaak makkelijker om alles in het nieuw te kopen. Anderen denken er simpelweg niet aan om eens in een tweedehandswinkel te gaan kijken.

“De tweedehandsmarkt spreekt jaar na jaar meer mensen aan. Eens ze tweedehands beginnen kopen, doen ze het ook steeds meer. Dat merken we in onze winkels die een steeds groter en diverser publiek aanspreken” besluit Kevin Kaeses, CEO van Cash Converters.

Top 5 van wat mannen vorig jaar tweedehands aankochten:

Boeken en strips: 29,5 procent

Kleding: 22,7 procent

Speelgoed: 20,6 procent

CD’s, DVD’s en games: 19,9 procent

Multimedia en elektronica: 18,4 procent

Top 5 van wat vrouwen vorig jaar tweedehands op de kop tikten:

Kleding: 44 procent

Boeken en strips: 34,8 procent

Speelgoed: 26,5 procent

Decoratie-artikelen: 19,3 procent

Meubels: 16,6 procent