Tweede wedstrijd op rij oerwoudgeluiden in Jan Breydelstadion: Brugse politie op zoek naar racistische supporters Mathias Mariën

09 februari 2018

12u07

Voor de tweede thuiswedstrijd op rij hebben een deel van de supporters van Club Brugge zich van hun slechtste kant laten zien. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Standard gisterenavond waren opnieuw racistische geluiden te horen tegen zwarte spelers van de uitploeg. Ook afgelopen weekend tegen Charleroi was dat het geval. De politie zal de camerabeelden van beide wedstrijden bekijken om de racistische supporters te identificeren.

Zondagavond was het Charleroi-speler Francis N’Ganga die racistische geluiden toegeslingerd kreeg. Hij maakte de scheidsrechter er attent op, waarna de club en politie besloten in actie te schieten. Een klacht van de speler kwam er evenwel niet, toch worden op dit moment alle videobeelden bekeken en onderzocht om de racistische supporters te identificeren.

Toch bleek dat niet genoeg om de beperkte groep supporters die zich misdragen tot de orde te roepen, want gisterenavond tijdens de bekerwedstrijd tussen Club en Standard waren opnieuw oerwoudgeluiden te horen in het Jan Breydelstadion. Club Brugge en de politie nemen de zaak serieus en zijn een nieuw onderzoek gestart naar de nieuwe feiten.

Bij de politie kunnen ze bevestigen dat er gisterenavond uit een deel van het thuispubliek racistische geluiden te horen waren. “Onze diensten zijn op de hoogte. We zullen de zaak in samenspraak met Club Brugge en de aanwezige veiligheidsmensen nauwgezet onderzoeken”, klinkt het.

Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat het om een beperkte groep Clubsupporters gaat die hun boekje te buiten gingen met de oerwoudgeluiden. Zowel de politie als de club wil nu een sterk signaal geven dat dergelijke geluiden en gebaren absoluut niet door de beugel kunnen. Paul-José Mpoku van Standard, die in Jan Breydel het doelwit was van oerwoudgeluiden, roept in ieder geval op tot maatregelen.