Tweede verdwijning op twee dagen opgelost dankzij duikactie naar autowrakken Hans Verbeke Lauren Van Alsenoy

22 november 2018

04u12

Bron: eigen berichtgeving 2 Gisteren werd voor de tweede keer op twee dagen tijd een autowrak van een jarenlang vermiste persoon opgevist uit de Leie door de Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming. Net als bij het andere wrak gaat het om een auto van een vermiste Waregemnaar. Patrick Deloddere was al sinds 2000 vermist.

Dinsdag visten duikers al de Volkswagen Golf van Filip Migneau (45) op, die sinds februari 2014 spoorloos verdwenen is. Hij was naar zijn werk vertrokken zonder daar ooit aan te komen. Maar gisteren haalden de duikers nog een auto naar boven. Het autowrak kon vrij snel geïdentificeerd worden als de eigendom van Patrick Deloddere uit Waregem. Ook hij verdween op het moment dat hij eigenlijk hoorde te arriveren op zijn werk.

Beide voertuigen lagen op een afstand van zowat één kilometer van elkaar. “En er ligt nog een auto in de onmiddellijke omgeving die we moeten bergen”, zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. “Vandaag gaan we daarmee verder.” Ook in Oostende moet nog een wagen uit het water worden gehaald. Het zal nog een tijdje duren voor er absolute duidelijkheid is of de stoffelijke resten die in de twee opgeviste auto’s ook effectief die van Filip Migneau en Patrick Deloddere zijn.

“Dat achterhalen, is specialistenwerk”, weet Remue. De lichaamsresten worden voor onderzoek overgebracht naar het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) in Brussel. “Het belangrijkste is, dat we na al die tijd antwoorden kunnen geven aan de getroffen families. Slecht nieuws is nog altijd beter dan geen nieuws”, zegt Remue.

Moeilijke berging

De berging van de wagen van Deloddere is de langste in de carrière van Remue. “De wagen zat, op tien centimeter na, helemaal in het slijk vastgezogen”, klinkt het. “Daarom was het een aartsmoeilijke klus om het voertuig boven te halen. Je moet weten dat de zichtbaarheid onder water nul is en dat maakt het voor de duikers een helse opdracht. We moeten ook op elk moment de veiligheid van onze mensen kunnen waarborgen. Alle factoren samen, maken dat het bijna acht uur heeft geduurd voor de berging rond was.”

Bergingsoperaties zoals die nu aan de gang zijn in West-Vlaanderen worden nu en dan gehouden. Ook elders in het land gebeurt dat. “Ik herinner me een grootschalige operatie in de Maas en het Albertkanaal in Luik, in 2006”, zegt Remue. “Daar hebben we maar liefst 600 voertuigen opgevist. Het leeuwendeel daarvan bleek gestolen of gebruikt bij criminele activiteiten, maar we recupereerden op die manier ook zeven lichamen.”