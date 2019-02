Tweede verdachte opgepakt voor bankkraak bij BNP Paribas Patrick Lefelon / Sander Bral

07 februari 2019

12u30 37 De federale recherche van Antwerpen heeft gisteravond een tweede verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de tunnelkraak op het BNP-Paribasfiliaal op de Belgiëlei. Het gaat om Giorgi K. (28), ook een Antwerpenaar van Georgische afkomst. Zijn vingerafdrukken zijn in het schuiladres in de Nerviërsstraat gevonden.

Gisteren in de vooravond werd Giorgi K. in zijn appartement in Berchem gearresteerd. Dat gebeurde zonder veel machtsvertoon. “Zes agenten in burger belden rond 18 uur aan de woning aan. De man was blijkbaar thuis want hij liet hen via de parlofoon binnen”, vertelt een buurman.

De Georgiër wordt verdacht van lidmaatschap aan een criminele organisatie. Speurders hebben zijn vingerafdrukken aangetroffen op spullen die in het kelderappartement in de Nerviërsstraat werden achtergelaten. Giorgi K. geeft toe dat hij in het appartement was maar dat hij niets gezien heeft van de voorbereidingen van de Tunnelkraak.

Giorgi K. is jeugdvriend van eerste verdachte Koba M. die maandagavond al werd opgepakt. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer. Beide mannen ontkennen iets met de tunnelroof te maken te hebben.

Met deze arrestaties wordt het duidelijk dat de Tunnelkraak het werk is van een bende Georgische jongeren die al geruime tijd in Antwerpen wonen. De federale recherche heeft nog andere verdachten in het vizier.

Koba M. en Giorgi K. kennen mekaar ook omdat zij een tijdje voor dezelfde transportfirma hebben gewerkt. Koba M. werd er ontslagen omdat hij opgehaalde elektrische toestellen niet bij Recupel afleverde. Tweede verdachte Giorgi K. werkt er nog altijd.

Dertig kluizen

De tunnelkraak werd vorige zondagnamiddag ontdekt. Toen ging het trilalarm af in het BNP Paribas-filiaal op de Belgiëlei in Antwerpen. Krakers waren via twee zelfgegraven tunnels en via de riolering tot in de kluizenzaal van de bank doorgedrongen.

De voorbereiding was indrukwekkend. De bende moet haar slag weken hebben voorbereid. De tunnels waren gestut en uitgerust met elektriciteit en verlichting. Maar de kraak zelf was amateuristisch. De bankrovers werden verrast door het alarm en moesten vluchten toen zij amper 20 tot 30 kluizen hadden opengebroken. Op hun vlucht lieten zij tal van sporen na.

Verdacht pakje

Bij het dichtmaken van de tunnels vonden arbeiders donderdagmiddag een verdacht pakket. Op het verdacht voorwerp zou iets geschreven staan in een vreemde taal. Het werd gevonden tussen het puin en de zandzakjes aan de tunnel die de bankrovers gegraven hadden. “Het labo komt het voorwerp ophalen, het kan mogelijk belang hebben voor het onderzoek naar de bankkraak van afgelopen zondag”, laat de politie weten.