Tweede test voor minimale dienstverlening op het spoor tijdens staking van morgen en woensdag bvb

09 juli 2018

17u23

Bron: Belga 1 Morgen en woensdag is opnieuw een staking gepland bij het spoor. Het is afwachten of de minimale dienstverlening, die bij de staking van eind juni voor het eerst werd geactiveerd, ook nu soelaas biedt. Spoorwegmaatschappij NMBS waarschuwt net als vorige keer alvast voor "zeer sterk verstoord treinverkeer" en dat voor zowel morgen als woensdag van de eerste tot de laatste trein.

Reizigers moeten ondanks de alternatieve dienstverlening rekening houden met het feit dat er aanzienlijk minder treinen zullen rijden, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman vandaag. Gemiddeld gaat het voor beide dagen om één op de drie treinen. Er wordt gefocust op de ochtend- en avondspits en vooral dan op de IC-treinen die grote steden met elkaar verbinden. Daarnaast zullen ook enkele L-treinen en S-treinen rijden, maar dat enkel tijdens de ochtend- en avondspits. De meeste P-treinen rijden niet uit, aldus de woordvoerder. Hij geeft reizigers het advies om regelmatig de routeplanner van de NMBS te checken. Dat kan zowel via de website als via de app, zegt Temmerman. Voor de alternatieve dienstregeling van morgen is dat nu al mogelijk, voor die van woensdag kan dat vanaf morgenochtend.

Extra treinen

De NMBS geeft ook mee dat er morgen en woensdag geen extra treinen naar de kust zullen rijden en heeft het over zeer ernstig verstoord verkeer. Festivalgangers die met de trein naar Dour gaan, kunnen zich eveneens verwachten aan sterke hinder, al worden wel een aantal extra treinen ingelegd naar het station Saint-Ghislain. Ook hier is de routeplanner checken de boodschap.

Onvrede

De Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS) legt vanaf morgenochtend 3 uur voor 48 uur het werk neer uit onvrede met de manier waarop het beroep van treinbestuurder heropgewaardeerd zou worden. Volgens de vakbond komt die heropwaardering in de realiteit voor het merendeel van de treinbestuurders neer op een verlies aan inkomsten en een hogere productiviteit. Het Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders (ASTB) en de nieuwe spoorbond Metisp-Protect sloten zich bij de actie aan. Dat gebeurde nadat HR-Rail -de juridische werkgever van de spoorwegen- hun respectievelijke stakingsaanzeggingen had verworpen.

Minimale dienstverlening

Door de nieuwe wet op de minimale dienstverlening bij de NMBS moet het spoorpersoneel op voorhand laten weten of ze tijdens de staking toch willen werken. De NMBS kan zo een dienstregeling uitwerken op basis van het beschikbare personeel. De minimale dienstverlening beleefde bij de staking van de socialistische spoorbond op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni haar vuurdoop. De regeling kreeg nadien van de spoorwegmaatschappij een positieve evaluatie. "Het blijft een noodoplossing, maar de treinen die we hadden aangekondigd, hebben ook effectief gereden", klonk het achteraf. Concreet reed op 29 juni ongeveer een op de drie treinen in vergelijking met een normale dag, en zaterdag 30 juni de helft.