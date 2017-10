Tweede spoor tussen Lokeren en Gent-Dampoort wellicht tegen middag vrij TT

Bron: Belga 0 Kristof Pieters Tussen Lokeren en Gent-Dampoort is sinds 6.20 uur één spoor vrijgemaakt. De bovenleiding is er hersteld en er rijden terug treinen. Er geldt wel een snelheidsbeperking en er zijn dus nog vertragingen. Dat meldt Thomas Baeken van spoorwegnetbeheerder Infrabel. Het tweede spoor zal vermoedelijk pas rond deze middag vrij zijn.

De NMBS blijft nog vervangbussen inzetten. De vertragingen lopen op van 15 tot 30 minuten. Aan een overweg in Lokeren reed gisterochtend een vrachtwagen met een niet volledig afgelaten kraanarm de bovenleiding over een lengte van 300 meter aan. Ook een bovenleidingspaal werd scheef getrokken. Daardoor was er geen rechtstreeks treinverkeer mogelijk tussen Gent-Dampoort en Lokeren, in beide richtingen.

IC-treinen van Oostende naar Antwerpen-Centraal werden afgeschaft, IC-treinen van Antwerpen-Centraal naar Gent-Sint-Pieters reden enkel tussen Antwerpen-Centraal en Lokeren.

