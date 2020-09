Exclusief voor abonnees

Tweede politieverslag vol details duikt op in zaak-Chovanec: “Het parket wist van dag één dat er beelden waren”

Jeffrey Dujardin Bjorn Maeckelbergh

01 september 2020

18u52

Onze redactie kreeg een tweede politieverslag in handen rond het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Het verslag werd amper 55 minuten na het eerste summiere verslag geschreven, maar gaat wel gedetailleerder in op de feiten. En daaruit blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. “Het parket wist dus van dag één dat er beelden waren”, zegt advocaat Ann Van De Steen.