Tweede opgesloten gezin krijgt ongelijk van Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, meldt Francken

mvdb

12 september 2018

08u48

2

Het beroep dat een gezin uit Azerbeidjan had ingediend tegen hun opsluiting in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel, is door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) verworpen. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "We winnen élke zaak", stelt hij nog in de tweet.