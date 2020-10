Tweede ontslaggolf in eventsector, helft van bedrijven verwacht nog meer ontslagen dit jaar SVL

02 oktober 2020

10u46

Bron: Belga 15 Eén op de vijf Belgische eventbedrijven heeft in de afgelopen drie maanden medewerkers moeten ontslaan. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. De helft van de eventorganisaties verwacht voor het einde van het jaar nog personeel te moeten ontslaan.

In september deed het Expertisecentrum een derde bevraging van eventorganisaties over de impact van corona. 258 bedrijven deden daaraan mee. Uit de resultaten blijken opnieuw zware rode cijfers, zeggen de onderzoekers: de omzet krimpt verder en het vertrouwen in de toekomst neemt verder af.

Door de vele geannuleerde en uitgestelde events moest één op de vijf bedrijven in de afgelopen drie maanden opnieuw mensen laten gaan. De ontslagen volgen op een eerste ontslaggolf vóór de zomer, toen één op drie bedrijven al personeel had moeten laten afvloeien.

Ook de toekomst is weinig rooskleurig: “De helft van de eventorganisaties verwacht nog personeel te moeten ontslaan voor het einde van het jaar", zegt onderzoeker Joris Verhulst. "Daarnaast heeft ook een kwart van de organisatoren en een derde van de toeleveranciers mensen moeten zien vertrekken naar sectoren met meer jobzekerheid.”

De organisatoren zijn bovendien steeds pessimistischer geworden over het verwachte omzetverlies. Vandaag houden ze rekening met een daling van 80 procent in 2020 tegenover 2019. Eind maart was dat nog 52 procent, in juni 68 procent. “Ook op de langere termijn heeft de sector niet alle vertrouwen" zegt Verhulst. “Maar liefst acht op de tien organisaties denkt dat de omzet in 2021 lager zal zijn dan in 2019. Een relance van de sector en van de werkgelegenheid daarin lijkt dus niet meteen in zicht.”

Creatieve oplossingen

Toch slaagt de sector er volgens de onderzoekers in om creatief om te gaan met de crisis. Eén op vijf bedrijven zegt bezig te zijn met herstructureringen. Zestien procent van de organisatoren en 24 procent van de toeleveranciers leent personeel uit aan bedrijven in heel andere sectoren. “Ook inhoudelijk zijn de bedrijven creatief aan het hervormen: ruim de helft van de organisatoren is op dit moment digitale of 'hybride' events aan het opzetten (53 procent). Een even grote groep is nieuwe types evenementen aan het ontwikkelen (54 procent). Ook heel wat toeleveranciers springen op deze trein, met respectievelijk 21 en 34 procent. Het is duidelijk dat de sector ook in haar donkerste dagen haar veerkracht toont en creatief blijft bouwen aan de toekomst.”

