Tweede nationale betoging tegen racisme op zondag 24 maart

13 maart 2019

Op zondag 24 maart organiseert het "Platform 21/03" voor het tweede jaar op rij een nationale betoging tegen racisme in Brussel, naar aanleiding van de werelddag tegen racisme en discriminatie op 21 maart. Vorig jaar bracht de manifestatie in onze hoofdstad volgens de politie 3.000 mensen op de been. De organisatoren spraken toen zelf van 8.000 deelnemers.