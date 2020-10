Tweede moordenaar agente Kitty Van Nieuwenhuysen mag gevangenis verlaten TMA

03 oktober 2020

09u39

Bron: Belga 196 Hassan Iasir, een van de veroordeelden voor de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen, mag overdag de gevangenis verlaten om werk te zoeken. 's Avonds moet hij zich opnieuw aanmelden. Dat melden Het Nieuwsblad en L'Avenir zaterdag. In juni 2019 kwam al een van de moordenaars vrij, wat toen voor veel emotie en onbegrip bij agenten zorgde.

Van Nieuwenhuysen werd in 2007 vermoord toen ze Nourredine Cheik­ni, Hassan Iasir en Galip Gurum onderschepte tijdens de overal op Ismael Sacoor en zijn gezin. Sacoor kreeg twee kogels in het been en één in de buik. Kitty kwam om het leven toen haar combi met een kalasjnikov werd beschoten. Haar collega raakte gewond.

Het trio werd in 2008 gevat en kreeg in 2011 30 jaar cel. Anderhalf jaar geleden kwam Cheikni al vrij. Nu krijgt Iasir een beperkte detentie. "Onder meer omdat hij schuldinzicht heeft, volgens het verslag van de psycholoog. En omdat hij de slachtoffers wil vergoeden en het recidivegevaar klein is", zegt rechtbankwoordvoerder Sophie Van Bree in Het Nieuwsblad.

Volgens L'Avenir mag Iasir niet in contact treden met de slachtoffers en mag hij zich ook niet begeven naar Leuven, Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Edingen, Tubeke, Etterbeek, Elsene, Brussel of Gent.

Galip Gurum, de man die Kitty doodschoot, heeft nog geen vraag ingediend om vrij te komen.

