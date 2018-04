Tweede mensenbeen gevonden in Henegouws meer SVM

20 april 2018

19u16

Bron: Belga 0 In het kunstmatige meer Grand-Large de Péronnes in de Henegouwse gemeente Antoing is vanmiddag een been aangetroffen. Het lichaamsdeel dobberde op het water bij een sluis.

In februari werd op die plaats het linkerbeen van een man uit het water gehaald. Het is nog niet duidelijk of de twee benen van dezelfde persoon zijn.

De brandweer haalde het been niet meteen uit het water, zodat een wetsdokter ter plaatse eerst een onderzoek kon doen. Een grondigere autopsie volgt later.

Van het been dat op 5 februari gevonden werd, was de voet geamputeerd. Het had volgens de wetsdokter minstens drie maanden in het water gelegen en vertoonde geen enkel litteken of geen enkele tatoeage.