Tweede keer in amper twee maanden: auto rijdt opnieuw living van koppel binnen

Een Volkswagen Polo is gisterenavond rond 21 uur uit de bocht gevlogen in de Ronsestraat in Schorisse. De wagen belandde in de living van de woning van Erwin Braet (65) en Mia Vanderkimpen (66). Zij waren op dat moment thuis met hun veertienjarige kleindochter. "We hoorden een enorme knal, net een ontploffing. Plots stond die auto in onze living", vertelt Mia.

De bestuurder en zijn passagier, 28 en 25 jaar, werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoners zelf raakten niet gewond, al kreeg de kleindochter wel de salontafel tegen haar voet.

Voor het koppel is het al de tweede keer in twee maanden tijd dat een auto zich door de muur boort. De schade van toen was zelfs nog niet volledig hersteld. Door het ongeval was de Ronseweg een tijdlang afgesloten.

