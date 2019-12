Tweede grootste spoorbond ACV-Transcom roept leden niet op tot staken op 18 december HLA

13 december 2019

12u33

Bron: Belga 0 De christelijke vakbond bij het spoor, ACV-Transcom, roept zijn leden niet actief op om volgende week deel te nemen aan de 24 urenstaking. De vakbond kiest nu nog voor informeren en sensibiliseren, vanaf januari zijn andere acties mogelijk. Dat staat in een pamflet van de bond.

De socialistische vakbond ACOD Spoor, de grootste vakbond bij het spoor, bevestigde donderdag een 24 urenstaking vanaf woensdag 18 december om 22.00 uur. Ook twee kleinere vakbonden, de liberale vakbond VSOA en de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS), sloten zich bij de oproep aan.

Informatiecampagnes

ACV-Transcom, de tweede vakbond bij de spoorwegen, roept niet op tot staken. "We houden ons aan het gegeven mandaat, dat eerst voorziet in informatiecampagnes, en voor verdere acties vanaf januari wachten we eerst jullie antwoord af", zo staat in het aan de leden gericht pamflet. Die acties, als ze er komen, kunnen allerlei vormen aannemen, klinkt het binnen de vakbond. Dat hoeft niet meteen om een staking te gaan.

Tegelijkertijd zegt de christelijke vakbond te begrijpen dat sommige leden nu al willen actievoeren. "We laten hen vrij om al dan niet deel te nemen" aan de staking, klinkt het.

Minimale dienstverlening

Het conflict draait rond een ontwerp van het sociaal akkoord voor de periode 2020-2022 bij de spoorwegen. Dat werd eerder door de bonden verworpen. Zij eisen onder meer een loonsverhoging met 1,1 procent - net als wat in de privésector is overeengekomen -, statutaire aanwervingen, dezelfde loonsvoorwaarden voor contractuelen en statutairen en het behoud van de 36-uren werkweek.

Er zal tijdens de staking een minimale dienstverlening zijn. Ten laatste dinsdagavond moet duidelijk zijn welke treinen tijdens de staking zullen rijden.