Tweede grootste NMBS-parking opent aan station Mechelen kg

31 augustus 2018

21u11

Bron: Belga 1 Aan het station van Mechelen hebben NMBS-CEO Sophie Dutordoir en burgemeester Bart Somers (Open Vld) vandaag de nieuwe ondergrondse parking geopend. Vanaf vrijdagavond tot zondagavond kan er in de parking met 2.000 plaatsen gratis worden geparkeerd ter kennismaking. Vanaf 3 september gelden de normale tarieven.

De NMBS investeerde 64 miljoen in de ondergrondse parkeergarage, na die aan station Brussel-Zuid de grootse NMBS-parking. Van de drie verdiepingen worden aanvankelijk enkel de bovenste twee geopend. Wanneer die volzet zijn, opent ook niveau -3.



De bouw van de garage startte in 2014. Er werd 450.000 kubieke meter aarde voor uitgegraven, voor de bouw was 15.000 ton staal en 100.000 kubieke meter beton nodig.

Vernieuwingsproject

De bouw past binnen een grootschalig vernieuwingsproject in en rond het Mechels station om de mobiliteit te verbeteren. Er wordt ook gewerkt aan de Tangent, een 2,5 kilometer lange verbindingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein van waarop wagens rechtstreeks de parking kunnen inrijden. Tot de opening van die verbinding in 2020 is de garage enkel via de bovengrondse ingang aan de Hanswijkvaart toegankelijk.

"Dit is een dure investering, maar een die de Mechelaars en het achtste grootste station van ons land verdienen", reageert Sophie Dutordoir. "Naast parkeerplaatsen met auto komen er ook 2.800 fietsplaatsen, dit aantal wordt nog opgetrokken tot 5.000. Er komen ook 90 parkeerplaatsen voor mindervaliden en een lift rechtstreeks naar het vernieuwde stationsgebouw." Dat nieuwe gebouw zou volgens de laatste inschatting in 2027 af moeten zijn.