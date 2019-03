Tweede geval van agressie op buschauffeur in Antwerpen: busverkeer hele tijd zwaar verstoord ADN AVH Jan Aelberts

29 maart 2019

19u57

Bron: Belga, eigen berichtgeving 129 De spontane vakbondsacties bij De Lijn na twee gevallen van agressie in Antwerpen lopen op hun einde. Dat laat de openbaarvervoermaatschappij weten. Morgen zullen alle bussen weer normaal rijden.

Deze namiddag raakt het busverkeer op een aantal lijnen verstoord door een spontane vakbondsactie. Een geval van agressie op een buschauffeur lag aan de aanleiding van de actie. Op zestien buslijnen was er hinder. Op drie stelplaatsen in het noorden van Antwerpen - Wuustwezel, Zandvliet en Vaartkaai - reden buschauffeurs volgens de vakbonden binnen en werd er geweigerd om nog uit te rijden.

Schop

De aanleiding van de eerste actie zou een geval van agressie op een vrouwelijke buschauffeur op het Sint-Jansplein zijn. “Er stapte een man op de bus met een blikje drank, wat niet toegelaten is op de bus”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. “Toen de chauffeur hem daarop aansprak, werd hij verbaal agressief.” Aan de volgende halte van de bus viel de man ook een vrouwelijke passagier lastig die tussenbeide was proberen komen. Toen de chauffeur uit de bus stapte om de passagier te helpen, kreeg ze van de man een schop. Ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens De Lijn legden een vijftigtal chauffeurs het werk neer.

Tweede geval

Na een nieuw geval van agressie tegenover een buschauffeur keerde een aantal andere chauffeurs terug naar hun stelplaats. “De aanval is gebeurd op lijn 30, op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, ter hoogte van de Roma”, aldus woordvoerder Van de Vreken. “De chauffeur kreeg een slag in het gezicht en wordt op dit moment onderzocht in ziekenhuis Stuivenberg. Een aantal bussen van de stad zijn binnengereden, waardoor er op een aantal plaatsen hinder kan zijn.”

Agressiecomité

Volgens de socialistische vakbond ACOD is het incident het zoveelste geval van agressie op een buschauffeur van De Lijn. "De mensen voelen zich te weinig gesteund en opgevangen", reageert sectorsecretaris Geert Vermunicht. "Maandag komt er een agressiecomité samen dat zich over het incident zal buigen.”

De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten doet geen oproep tot actie. "Volgens onze informatie is de chauffeur in kwestie adequaat opgevangen", zegt secretaris Jo Van der Herten. "Het werk neerleggen zal zulke agressiegevallen ook niet vermijden." Het ACV is volgens Van der Herten wel vragende partij voor een agressiecomité in de stelplaatsen van Antwerpen-Noord.