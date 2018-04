Tweede gestolen oplegger gevonden in Neerpelt, deze keer met bijna 11.000 liter drugsafval ADN

12 april 2018

11u28

Bron: Belga 0 Op de afrit van de N74 naar Grote Heide in Neerpelt is deze ochtend opnieuw een oplegger met vaten met drugsafval aangetroffen. Gisteren werd al een gestolen oplegger met minstens 17.200 liter chemicaliën ontdekt langs de Buitensingel in Lommel.

Ditmaal betrof het bijna 11.000 liter drugsafval. Het ging om vijftig vaten van elk 200 liter en een grote ton van 1.000 liter. Op enkele kleinere vaten na waren ze gevuld met chemicaliën.

De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg en de civiele bescherming werden opgetrommeld om de opleggers met de vaten te verwijderen. De oplegger bleek ook een gestolen exemplaar te zijn. Het ging om de tweede oplegger, die bij een firma in Turnhout gestolen was. De in Lommel ontdekte oplegger was van dezelfde firma afkomstig.

