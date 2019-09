Tweede deel reconstructie Mawda van start: agent die dodelijk schot afvuurde doet zijn verhaal SRB

20 september 2019

11u54 2 Vanochtend begon het tweede deel van de reconstructie van de schietpartij waarbij de Iraaks-Koerdische peuter Mawda (2) overleed. De agent die het dodelijke schot afvuurde tijdens de achtervolging met het mensensmokkelbusje legt vandaag uit wat er gebeurd is.

Het mensensmokkeltransport sloeg in mei vorig jaar in het donker op de vlucht voor politiewagens die het busje wilden doen stoppen. Tijdens de achtervolging vuurde een politieman een schot af. De kogel doorboorde Mawda’s wang. Het kind werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed in de ambulance. Achteraf bleek dat de communicatie tussen verschillende politiediensten slecht was verlopen.

Begin juni gaf de vermeende bestuurder van het busje dat het gezin van Mawda vervoerde al uitleg over het verloop van die fatale nacht. De vader van het doodgeschoten meisje moest de speurders zeggen waar hij precies in het busje zat. Ook vandaag is hij aanwezig om het verhaal van de agent te horen. De moeder van Mawda is er niet bij, net als vorige keer. Zij vindt de confrontatie te zwaar.

De reconstructie vindt plaats in een loods op de voormalige terreinen van de civiele bescherming in Ghlin (Bergen).