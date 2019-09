Tweede deel reconstructie Mawda: agent die dodelijk schot afvuurde doet zijn verhaal SRB

20 september 2019

11u54 8 In een loods op de voormalige terreinen van de civiele bescherming in Ghlin (Bergen) is vanochtend het tweede deel begonnen van de reconstructie van de schietpartij waarbij de Iraaks-Koerdische peuter Mawda (2) overleed. De agent die het dodelijke schot afvuurde tijdens de achtervolging met het mensensmokkelbusje legt vandaag uit wat er gebeurd is.

Het mensensmokkeltransport sloeg in mei vorig jaar in het donker op de vlucht voor politiewagens die het busje wilden doen stoppen. Tijdens de achtervolging vuurde een politieman een schot af. De kogel doorboorde Mawda’s wang. Het kind werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed in de ambulance. Achteraf bleek dat de communicatie tussen verschillende politiediensten slecht was verlopen.

Begin juni gaf de vermeende bestuurder van het busje dat het gezin van Mawda vervoerde al uitleg over het verloop van die fatale nacht. De vader van het doodgeschoten meisje moest de speurders zeggen waar hij precies in het busje zat. Ook vandaag is hij aanwezig om het verhaal van de agent te horen. De moeder van Mawda is er niet bij, net als vorige keer. Zij vindt de confrontatie te zwaar.

Per ongeluk

De politieman die het schot afvuurde heeft heel precies uitgelegd wat er gebeurde tijdens de achtervolging op de E42. “Hij heeft de achtervolging bijna op de seconde nagedaan zoals hij het zich herinnert”, zegt zijn advocaat Laurent Kennes. De politieman toonde waar de politiewagen zich bevond ten opzichte van het busje van de mensensmokkelaars. “Mijn cliënt heeft herhaald wat hij eerder al zei: het schot was per ongeluk. Hij nam zich voor om op de band te schieten. Door een bruuske beweging schoot zijn arm omhoog en ging het wapen af. De kogel vertrok door het raam. U moet weten, hij had nog nooit eerder zo’n achtervolging gedaan. Zijn dagelijks werk bestond uit het stoppen van snelheidsovertreders. Dat iemand zelfs niet stopte nadat hij en zijn collega een wapen toonden hadden ze nog nooit meegemaakt.”

De agent herhaalde vandaag opnieuw dat hij niet wist dat er mensen achterin het busje zaten. “Anders had hij nooit geschoten.

Ook voor de advocaten van de vermeende bestuurder van het mensensmokkeltransport was het een cruciale dag. De opgepakte Irakees houdt immers vol dat hij niet achter het stuur zat tijdens de achtervolging. “Laten we zeggen dat de verklaringen van de politieman nog meer twijfel zaaien over de identiteit van de chauffeur”, aldus Dimitri De Beco.

De reconstructie is nog altijd niet afgelopen. Collega’s van de agent die het dodelijke schot afvuurde, leggen momenteel hun kant van het verhaal over de fatale achtervolging uit.