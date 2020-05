Tweede besmetting veroorzaakt mogelijk slechts milde ziekte AW

13 mei 2020

14u27

Bron: Belga 1 Viroloog Steven Van Gucht acht de kans zeer klein dat iemand een tweede keer erg ziek kan worden van het nieuwe coronavirus. "We weten van andere coronavirussen dat mensen een tweede, soms zelfs een derde keer met hetzelfde virus opnieuw besmet kunnen worden, maar meestal is dat niet erg.”

Het blijft nog onduidelijk in hoeverre een immuniteit na besmetting met Covid-19 kan beschermen tegen een tweede infectie. Maar als die tweede (of derde) besmetting er komt, veroorzaakt die weinig symptomen volgens Steven Van Gucht: “En slechts een heel milde ziekte”.

Van Gucht acht die kans echter "zeer klein". Iemand die de corona-infectie heeft opgelopen en genezen is, bouwt namelijk antistoffen op. "Die persoon heeft dus een zekere immuniteit opgebouwd. De antistoffen zijn daar een getuige van.”



Maar de viroloog benadrukt dat antistoffen maar een deel zijn van het afweermechanisme van ons lichaam. "Er zijn heel wat andere takken van die immuniteit, die we niet meten. In hoeverre ze een bescherming kunnen garanderen, is op dit moment nog niet bewezen", aldus Van Gucht nog.

Lees ook:

Hoe zal onze zomervakantie eruitzien na corona? Europa beslist vandaag, dit is wat experts verwachten (+)

‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)