Tweede Antwerpse Burger King opent op 7 mei op Meir David Acke

02 mei 2018

11u19

Antwerpen telt vanaf volgende week een tweede filiaal van hamburgerrestaurant Burger King. Nadat enkele maanden geleden een eerste restaurant de deuren opende aan filmcomplex Kinepolis, opent maandag 7 mei een Burger King-filiaal op de Meir, de bekendste winkelstraat van de Scheldestad.

Daarmee is Burger King aan een forse remonte bezig op de Belgische markt. Het filiaal is na Brugge, Brussel, Charleroi, Namen, Luik, Hognoul, Kruibeke (twee) en Kortrijk, meteen het tiende nieuwe restaurant in evenveel maanden.

Het nieuwe restaurant heeft een oppervlakte van 488 vierkante meter en telt 195 klanten ontvangen.zitplaatsen. Voordien was sportketen United Brands in het gebouw gevestigd. Om dat pand om te vormen tot restaurant, had Burger Brands Belgium, dat Burger King en Quick beheert in België, ruim 1,6 miljoen euro over. Boven het restaurant komen de kantoren van de keten. Er zullen 75 mensen tewerk worden gesteld waaronder een dertigtal studenten.

Franchisenemer René Korfmaker, die ook het restaurant aan Kinepolis uitbaat, is erg blij met deze locatie. "De nieuwe locatie van dit restaurant is ideaal. Waar we in ons restaurant aan de Kinepolis vele filmbezoekers aantrekken, mikken we met onze nieuwe vestiging op een breed publiek van shoppers, toeristen, gezinnen en studenten."