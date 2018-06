Twee zwaargewonden zware bij frontale klap

Ronny De Coster

11 juni 2018

20u18

Bron: eigen berichtgeving

0

In het Oost-Vlaamse Kruishoutem is de Olsensesteenweg afgesloten voor alle verkeer naar een zwaar verkeersongeval. Op de weg die het centrum van Kruishoutem verbindt met de autosnelweg E17 zijn in een bocht twee auto’s frontaal op elkaar gereden.