Twee zwaargewonden bij vechtpartij in metrostation Bockstael in Laken: metrostation tijdelijk gesloten IB

00u53

Bron: Belga 0 photo_news Een veiligheidsmedewerker van de MIVB. (Archieffoto.) Bij een vechtpartij in metrostation Bockstael in Laken zijn gisterenavond twee zwaargewonden gevallen. Dat bevestigt de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB na een nieuwsbericht van VTM Nieuws.

De vechtpartij vond iets na 22 uur 's avonds plaats. Er waren een tiental personen bij betrokken. "Het metrostation is momenteel gesloten op politiebevel", zegt MIVB-woordvoerster Cindy Arents. Metro's rijden langs het station zonder er te stoppen.

Volgens de MIVB vielen er bij de vechtpartij twee zwaargewonden, maar over hun toestand is verder niets bekend. Ook over de precieze omstandigheden van de vechtpartij ontbreekt voorlopig meer informatie.

De MIVB verwacht dat het metrostation deze ochtend weer open zal zijn. Updates daarover zijn te vinden op de Twitter-account van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij.

#mivb06

Station #Bockstael niet bediend

M rijden er langs zonder te stoppen #mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link