Twee zwaargewonden bij frontale klap in De Klinge

Kristof Pieters

03 februari 2018

13u02

In de Klingedijkstraat in De Klinge zijn gisteravond rond 21.30 uur twee bestuurders zwaargewond geraakt bij een frontale aanrijding. Een minderjarige jongeman die als passagier in één van de wagens zat, raakte lichtgewond.