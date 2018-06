Twee zwaargewonden bij frontale botsing in Lille kv

26 juni 2018

17u27

Bron: Belga 0 In Poederlee, een deelgemeente van Lille in de Antwerpse Kempen, zijn vanmiddag twee zwaargewonden gevallen bij een frontale botsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen op de Herentalseweg. Dat zegt de lokale politie van de regio Turnhout.

Beide gewonden vielen in de bestelwagen. De toestand van de bestuurder is kritiek nadat hij een uur lang gekneld zat, de passagier zou niet in levensgevaar zijn. De weg was er een hele tijd in beide richtingen afgesloten.