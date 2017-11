Twee zeventigers zwaargewond na frontale botsing in Asse: bestuurder legt positieve ademtest af Wim De Smet

20u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Wim De Smet De inzittenden van deze Nissan moesten uit hun voertuig bevrijd worden. Bij een frontaal verkeersongeval op de Brusselsesteenweg in Asse raakten twee mensen zwaargewond. De N9 werd meteen afgesloten voor alle verkeer waardoor er lange files ontstonden, die zich uitstrekten tot op de ring rond Brussel.

Het ongeval gebeurde om 17.05 uur, ter hoogte van de redactie van Het Laatste Nieuws. Een grijze Skoda reed om een nog onbekende reden frontaal in op een Nissan die uit de tegenovergestelde richting kwam. De gevolgen waren zwaar. De inzittenden van de Nissan, een koppel zeventigers, raakten zwaargewond en zaten gekneld in hun voertuig. De brandweer moest het dak van de wagen knippen om het koppel te bevrijden. Ze werden met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het UZ in Jette en naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht.

Lees verder onder de foto.

Wim De Smet Een frontale aanrijding tussen deze Skoda en de Nissan aan de overkant van de straat.

Appelflauwte

De bestuurder van de Skoda, een vader en zijn zoontje, raakte lichtgewond. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het OLV-ziekenhuis in Asse. Volgens getuigen zou een van de bestuurders een appelflauwte achter het stuur hebben gekregen waardoor hij afweek van zijn rijvak. Maar die getuigenis wordt door de politie voorlopig niet bevestigd. De politie meldde wel dat de bestuurder van de Skoda een positieve ademtest aflegde. Het parket vorderde gisteravond een verkeersdeskundige op om meer concrete gegevens over het ongeval te verzamelen.

Verkeerschaos

Voor de avondspits waren de gevolgen ingrijpend. Omdat moest gewacht worden op de verkeersdeskundige, bleef de N9 in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Omdat de file tot aan de ring reikte, kwam het verkeer ook daar stil te staan.