Twee woontorens ontruimd na vondst vliegtuigbom in Oostende

26 maart 2019

In de haven van Oostende is een vliegtuigbom ontdekt. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. Dat bevestigt burgemeester Bart Tommelein. DOVO is aanwezig en er is een perimeter ingesteld.