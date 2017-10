Twee woningen in lichterlaaie in Aartrijke Siebe De Voogt

07u59 0 Siebe De Voogt

In de Sint-Aarnoutstraat in Aartrijke staan momenteel twee rijwoningen in lichterlaaie. Vijf brandweerkorpsen zijn momenteel bezig met de bluswerken. De woningen lijken nu al reddeloos verloren. Volgens de eerste berichten zouden er geen slachtoffers gevallen zijn.