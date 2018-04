Twee weekends zware hinder op E17 tussen De Pinte en Zwijnaarde TK

09 april 2018

12u07

Bron: Belga 0 Op maandag 16 april begint het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van de spitsstrook op de E17 tussen De Pinte en de verkeerswisselaar Zwijnaarde. De werken duren tot 30 april. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er tijdens de weekends en 's nachts doorgewerkt. Tijdens de twee weekends moet het verkeer echter rekening houden met sterke hinder en extra reistijd.

Er zal in vier fases gewerkt worden om de hinder te beperken. De aannemer start op 16 april en vanaf dan zal een snelheidsbeperking van kracht zijn. In het weekend van 20 april zal er vanaf vrijdagavond hinder zijn voor het verkeer. Maar vooral in de laatste fase, van 27 tot 30 april, worden problemen verwacht.

De spitsstrook op de E17 komt tussen het op- en afrittencomplex van De Pinte en de verkeerswisselaar in Zwijnaarde. De strook wordt aangelegd in de richting van Antwerpen. De afslagstrook van de E17 richting de E40 (Oostende/Brussel) zal ook verlengd worden. Door deze ingrepen zal het verkeer tijdens de ochtendspits, wanneer de spitsstrook opengesteld wordt, vlotter kunnen verlopen.