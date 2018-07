Twee Walen in Nederlandse cel na handtasdiefstal en wilde achtervolging

13 juli 2018

In Knokke-Heist is gisterennamiddag een 81-jarige vrouw met geweld van haar handtas beroofd. Twee Waalse verdachten konden na een wilde achtervolging in Nederland ingerekend worden, meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.