Twee wagens uitgebrand op Antwerpse Linkeroever

10u41

Bron: Belga 0 De Roeck In de Esmoreitlaan in de Antwerpse wijk Linkeroever zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee geparkeerde wagens uitgebrand. Het labo kwam ter plaatse. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De feiten vonden plaats tussen 4 en 5 uur. Het is volgens de lokale politie van Antwerpen nog niet duidelijk of de brand opzettelijk of accidenteel van oorsprong is. "Voor beide pistes valt er wel wat te zeggen", klinkt het bij de politie. De voertuigen zijn getakeld voor sporenonderzoek.



De eigenaars van de voertuigen staan niet bekend voor feiten.

De Roeck

