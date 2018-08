Twee vrachtwagens met gestolen Red Bull teruggevonden LSI HA

17 augustus 2018

Op een industriezone in Moeskroen zijn al twee opleggers met gestolen blikjes Red Bull teruggevonden. In de nacht van zaterdag op zondag ging een professionele dievenbende op de industriezone Lar in Rekkem met maar liefst elf opleggers blikjes Red Bull, goed voor zo’n 950.000 blikjes, aan de haal. De roof duurde naar schatting zo’n twaalf uren en werd pas maandagochtend opgemerkt. De daders maakten de aanwezige camera’s onklaar om hun slag te kunnen slaan. Mogelijk stalden ze hun buit in Moeskroen om van daaruit verder te transporteren.