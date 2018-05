Twee vrachtwagens en 8 auto's betrokken bij zwaar ongeval in Oostende

Bart Boterman

04 mei 2018

08u50

Bron: Eigen berichtgeving

In de Zandvoordestraat in Oostende is rond 7.30 uur een zwaar ongeval gebeurd met twee vrachtwagens en acht auto's. Er is minstens een zwaargewond slachtoffer gevallen. De vrouwelijke bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer had drie kwartier nodig om het slachtoffer te bevrijden.