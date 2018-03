Twee vrachtwagens botsen in staart van file na reeks ongevallen op E40 richting Brussel TT Wouter Spillebeen Siebe De Voogt Jurgen Eeckhout

20 maart 2018

08u42

Bron: Eigen berichtgeving, VRT, Belga 5 De E40 richting Gent en Brussel is deze voormiddag een tijd volledig versperd geweest na een ernstig ongeval in Oostkamp. Twee vrachtwagens reden op elkaar in, in de staart van de file die er stond na een reeks ongevallen die vanochtend gebeurden door de laagstaande zon. In totaal zijn bij die ongevallen ook meer dan tien auto's en een bus betrokken. Verschillende rijstroken zijn over lange afstand versperd.

In totaal gebeurden vanochtend over een afstand van enkele kilometers al minstens vijf kleinere kettingbotsingen. "Het gaat over afzonderlijke ongevallen waarbij telkens twee of drie voertuigen betrokken zijn", klinkt het bij de federale wegpolitie. "Bij de meeste ongevallen vielen geen gewonden. Er zijn wel twee mensen met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis."

Ter hoogte van Aalter gebeurde een ongeval met een bestelwagen en een autobus, waardoor de linkerrijstrook versperd geraakte. Ook in Nevele gebeurde een ongeval, hier met vijf personenwagens, zegt het Verkeerscentrum. Daar zijn zowel de linkerrijstrook als de middenrijstrook versperd. In Beernem geraakten bij een ongeval dan weer de midden- en rechterrijstrook versperd.

Twee vrachtwagens in staart van file

Rond 9.40 gebeurde in Oostkamp nog een nieuw ernstig ongeval. In de staart van de file reden twee vrachtwagens op elkaar in. Eén truck belandde door de klap in de gracht. De Roemeense bestuurder van die truck zat een tijd gekneld in zijn cabine en werd bevrijd door de brandweer, waarna hij zwaargewond met de ambulace werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Het is onduidelijk of hij in levensgevaar verkeert of niet. De andere vrachtwagen kwam in schaar tot stilstand over de drie rijstroken. Volgens de VRT kwamen twee reddingshelikopters ter plaatse.

Door het ongeval was de volledige snelweg richting Brussel een tijdlang versperd. Pas na 11 uur werd de linkerrijstrook weer opengesteld voor het verkeer. De twee andere rijstroken zullen nog enkele uren afgesloten blijven. In de richting van Brussel staat een lange file en in de richting van de kust staat een kijkfile. Bestuurders die richting binnenland moeten wordt aangeraden de E403 richting Kortrijk te rijden en zo via de E17 richting Gent. “Via de afrit in Roeselare kunnen ze via de calamiteitenroute de E40 opnieuw bereiken”, klink het. Verkeer richting Antwerpen krijgt de raad om de A11 en de E34 te nemen.

Ook elders ongevallen

Ook in De Pinte ging het vanochtend mis, waar over een afstand van een tweetal kilometer twee verkeersongevallen plaatvonden op de N60. Tegelijkertijd vond er nog een grootscheepse controleactie van de douane plaats.

Iets voor 9 uur ging het mis op het op - en afrittencomplex van de E17 in De Pinte. Een bestelwagen, geladen met medisch materiaal, wilde er de N60 oversteken om linksaf te slaan richting Gent. Net op dat moment kwam er een wagen aangereden vanuit Gent richting Oudenaarde. Die greep de bestelwagen vol in de flank. Als bij wonder liepen beide bestuurders slechts lichte verwondingen op. Hun wagens waren allebei perte totale en moesten getakeld worden. Door de klap lag de hele N60 vol met medisch materiaal, maar al snel kon de brandweer de rijbaan richting Oudenaarde gedeeltelijk vrijmaken, zodat de verkeershinder enkel beperkt bleef tot wat fileleed op de E17.

Twee kilometer verder verloor op ongeveer hetzelfde ogenblik een bestuurder de controle over het stuur van zijn wagen op het rondpunt aan de Lidl. Daar botste de man op een paal, waardoor zijn wagen vooraan heel wat schade opliep en getakeld moest worden. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Ondertussen is de rijbaan alweer vrij.