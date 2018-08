Twee voortvluchtige verdachten politiemoord Spa opgepakt in Nederland RVH MVDB TT

27 augustus 2018

17u08

Bron: Belga, VTM NIEUWS 13 De twee mannen die nog werden gezocht na de schietpartij in Spa waarbij dit weekend een 38-jarige politieagent om het leven kwam, zijn opgepakt in Nederland. Dat bevestigt het parket van Verviers.

Eerder op de dag hadden twee getuigen van de schietpartij zich bij de politie gemeld. Zij zaten in de taxi op het moment van de schietpartij, maar hadden met de feiten zelf niets te maken. Zij waren al eerder opgepikt.

In Spa werd in de nacht van zaterdag op zondag een agent doodgeschoten, toen hij tussenkwam bij een dispuut. Na een caféruzie zouden de daders een taxi hebben genomen. Toen de grijze taxi gecontroleerd werd, ontstond een schietpartij. De Nederlandse schutter Ivo T. (36) stapte uit en schoot vervolgens de 38-jarige agent Amaury Delhez dood. De tweede agent loste daarna een tegenschot.

In een nabijgelegen park heeft de politie Ivo T. na enkele uren kunnen oppakken. Hij bleek gewond aan de buik. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij kon vandaag pas worden verhoord omdat hij na de feiten nog te zwaar onder invloed van alcohol was.



#FEEDBACK - De twee getuigen van de moord op de politieagent in Spa op 26/08/2018 hebben zich gemeld bij de politie.

Bedankt voor jullie medewerking. Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link