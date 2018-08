Twee voortvluchtige verdachten politiemoord Spa opgepakt in Nederland, België vraagt uitlevering RVH MVDB TT

27 augustus 2018

17u08

Bron: Belga, VTM NIEUWS 23 De twee mannen die nog werden gezocht na de schietpartij in Spa waarbij dit weekend een 38-jarige politieagent om het leven kwam, zijn opgepakt in Nederland. België zal de uitlevering van de twee verdachten vragen. Dat bevestigt de politie van Nederlands-Limburg op basis van een verklaring van het parket van Verviers.

In Spa werd in de nacht van zaterdag op zondag een agent doodgeschoten, toen hij tussenkwam bij een dispuut. Na een caféruzie zouden drie mannen een taxi hebben genomen. Toen de grijze taxi gecontroleerd werd, ontstond een schietpartij. De Nederlandse schutter Ivo T. (36) stapte uit en schoot vervolgens de 38-jarige agent Amaury Delhez dood. De tweede agent loste daarna een tegenschot.

Eerder op de dag hadden twee getuigen van de schietpartij zich bij de politie gemeld. Zij zijn intussen verhoord. "Hun verklaringen zullen vergeleken worden met de verschillende elementen die in het kader van het onderzoek verzameld werden", aldus het parket. De twee zaten ook in de taxi op het moment van de schietpartij, maar hadden met de feiten zelf niets te maken. Zij waren al eerder opgepikt door de taxichauffeur.

Morgen pas nieuws over aanhouding verdachte

In een nabijgelegen park kon de politie Ivo T. na enkele uren oppakken. Hij bleek gewond aan de buik. Over zijn motief is nog niets bekend.

Hij kon vandaag pas worden verhoord omdat hij na de feiten nog te zwaar onder invloed van alcohol was. De man zal in de loop van de avond voor de onderzoeksrechter verschijnen, die zal beslissen of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst. Het parket geeft voorlopig geen verdere info over zijn verklaringen. Het zal morgenochtend communiceren over de eventuele aanhouding van de man.



Nu zijn dus ook de twee andere verdachten opgepakt. Ook zij gingen op de vlucht op het moment van de feiten. Ze werden opgepakt in Nederlands-Limburg.

Geens: "Kunnen in onze samenleving geen geweld op politie tolereren"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt ondertussen dat we "in onze samenleving geen geweld op de politie tolereren". Geens benadrukt dat het College van procureurs-generaal bij zijn omzendbrief van eind november 2017 duidelijk het signaal gaf dat geweld tegen de politiediensten niet tolereerbaar is. Bovendien maakt het voorstel voor het nieuwe strafwetboek zwaardere gevangenisstraffen mogelijk.

In de omzendbrief 'geweld tegen politie' staat dat er bij geweld tegen de politiediensten altijd een opsporingsonderzoek ingesteld moet worden. Naargelang de ernst zal de parketmagistraat vragen om de dader van zijn vrijheid te beroven, terwijl de omzendbrief ook verplicht om zeker een gerechtelijke vervolging en afhandeling in te stellen. "Vanaf een zekere ernst is dit dagvaarding voor de correctionele rechtbank, tot zelfs het hof van assisen voor doodslag en moord", aldus Geens.

Strengere straffen

Strengere bestraffing voor misdaden of wanbedrijven, gepleegd op agenten die drager zijn van het openbaar gezag, is al mogelijk op basis van het huidig strafwetboek. Zo kan de lichtste vorm van slagen en verwondingen, die normaliter bestraft kan worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden, tot een gevangenisstraf van 1 jaar leiden. Bij voorbedachten rade wordt de maximale strafmaat van 1 jaar verdubbeld tot 2 jaar.

In het voorstel voor het nieuwe strafwetboek leidt het geweld op personen met een maatschappelijke functie opnieuw tot een verzwaring van de maximumstraf, zegt Geens. "Zelfs voor een integriteitsaantasting van de laagste graad of zonder integriteitsaantasting, zal de rechter een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar kunnen opleggen, indien gepleegd op een persoon met maatschappelijke functie naar aanleiding van de uitoefening van die functie. De verzwarende omstandigheid van geweld op personen met een maatschappelijke functie, zal ook voor doodslag en moord door de rechter in rekening moeten worden genomen bij de straftoemeting binnen de vork van 20-30 jaar of levenslang."

Beveiligingsperiode

Geens herinnert ook aan de zogenaamde beveiligingsperiode die eind 2017 werd ingevoerd. "Dit betekent dat bij zware misdrijven de rechter meteen de gangbare termijnen/tijdsvoorwaarden om een vervroegde invrijheidstelling te bekomen, kan verstrengen. Hierdoor komt de veroordeelde pas later in aanmerking voor een eventuele vervroegde invrijheidstelling. Moord gepleegd ten aanzien van politieambtenaren wegens hun hoedanigheid is precies één van de misdrijven die zijn opgenomen in de wet waarop de beveiligingsperiode van toepassing is."

Tot slot wijst Geens op het bestaan van een beveiligde website voor alle leden van de lokale en de federale politie waarop fysiek of psychisch geweld kan worden gemeld. Er is op de site ook een overzicht beschikbaar van de administratieve procedures en het aanbod aan juridische en psychosociale steun.