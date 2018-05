Twee voertuigen uitgebrand in Paal, onderzoek houdt rekening met kwaad opzet

10 mei 2018

12u48

Bron: Belga

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid West-Limburg werd woensdagavond rond 23.15 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Paalsesteenweg in Paal (Beringen). Bij aankomst van de brandweer stonden twee voertuigen in lichterlaaie. De twee personenauto's stonden tussen twee huizen. Intussen werd een verdachte opgepakt.