Twee voertuigen uitgebrand en schade aan woning in Paal na opzettelijke brandstichting SI

10 mei 2018

12u48

Bron: Belga 8 De brandweer van de hulpverleningszone Zuid West-Limburg werd woensdagavond rond 23.15 uur opgeroepen voor een voertuigbrand in de Paalsesteenweg in Paal (Beringen). Bij aankomst van de brandweer stonden twee voertuigen in lichterlaaie. De twee personenauto's stonden tussen twee huizen. Intussen werd een verdachte opgepakt.

De brandweer kon niet voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een achterbouw, waar een deel van een keuken uitbrandde. Er vielen geen gewonden. In het onderzoek wordt rekening gehouden met kwaad opzet.

De twee woningen liepen ernstige schade op. Door de hitte sneuvelden enkele ruiten. De brandweer was enkele uren in de weer om alles te blussen. De Paalsesteenweg werd een tijdlang afgesloten.

Geen gasflessen ontploft

De politie van de Beringen-Ham-Tessenderlo deed de nodige vaststellingen en contacteerde het parket van Limburg om een onderzoek te voeren. Het Limburgse parket stuurde een branddeskundige naar Paal (Beringen), net als het gerechtelijk lab. Het parket benadrukte dat er geen gasflessen ontploft zijn, want anders zou de ravage veel groter zijn geweest. "Er was ook een ontploffing te horen. Voorlopig is de oorzaak van de ontploffing onbekend, maar alleszins staat die in oorzakelijk verband met de brand," aldus de persmagistraat van het Limburgse parket.

Opzettelijk

Intussen werd een verdachte opgepakt. Na verhoor door de lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo heeft het parket beslist dat de verdachte vrijdag voor de onderzoeksrechter in Hasselt moet verschijnen. Uit onderzoek van een branddeskundige en het gerechtelijk lab is gebleken dat de brand werd aangestoken.