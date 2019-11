Twee vluchtelingen op de vuist in opvangcentrum Florennes: twintiger gewond HAA

14 november 2019

17u08

14 november 2019

Bij een gevecht tussen twee vluchtelingen in het opvangcentrum van Fedasil in Florennes (Namen) is een van de twee mannen gewond geraakt. Dat bevestigt het parket van Namen.

Bij het gevecht werden de steel van een vloertrekker en de rugleuning van een stoel gebruikt, mogelijk ook een mes. Een van de twee vluchtelingen, geboren in 1995, werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder nog niets bekend. De andere man, geboren in 1991, werd van zijn vrijheid beroofd, maar later weer vrijgelaten.



"Hun verklaringen over het verloop van de feiten spreken elkaar tegen. Elk van beiden zegt slagen te hebben gekregen", aldus het parket. "De oorzaak van het conflict zou van etnische aard kunnen zijn.”