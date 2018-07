Twee vermisten na brand in Verviers HA

17 juli 2018

13u36 0 Twee mensen zijn vermist na een brand in Verviers, waarbij gisteren vijf huizen werden verwoest. Dat meldt de brandweer.

De brand brak uit aan de achterzijde van een woning en verspreidde zich naar andere gebouwen. Vandaag is een kraan ter plaatse actief. De toegang is moeilijk, want muren van naburige huizen dreigen ook in te storten. Er is nog niets vernomen van een koppel dat het pand bewoonde, zegt een brandweerkolonel.

De bewoners van verschillende naburige huizen kregen elders onderdak.