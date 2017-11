Twee verdiepingen van AZ Klina ontruimd na morsen met zuurconcentraat SPS

19u55

Bron: Belga 0 laenen In het AZ Klina in Brasschaat zijn uit voorzorg twee verdiepingen van het gebouw Kunstnier/Radiotherapie tijdelijk ontruimd nadat er een product gemorst werd tijdens een externe levering.

De brandweer kwam het goedje opruimen, het bleek om een zuurconcentraat voor hemodialyse met azijnzuur in lage concentratie te gaan. Het product was niet toxisch, stelt het AZ Klina, aangezien azijnzuur enkel in hoge concentratie kan irriteren.

Op het moment van de ontruiming waren er volgens het ziekenhuis geen patiënten aanwezig op de verdiepingen in kwestie. Op het gelijkvloers konden de raadplegingen radiotherapie bovendien gewoon doorgaan. AZ Klina zegt de zaak samen met de leverancier van het product te onderzoeken en maatregelen te zullen treffen om soortgelijke problemen in de toekomst te vermijden.