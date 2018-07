Twee verdachten opgepakt na verminking jonge moslima in Anderlues KVE

06 juli 2018

18u48

Bron: Belga 0 In verband met het racistische geweld waarvan een 19-jarige moslima maandag het slachtoffer werd in Anderlues (Henegouwen), zijn twee verdachten opgepakt. Zij ontkennen dat ze betrokken waren bij de feiten.

Het parket van Charleroi zei vandaag dat dit spoor "niet noodzakelijk het juiste is" en dat het onderzoek aan de gang is.

De jonge moslimvrouw ging maandagavond op zoek naar een hond die weggelopen was. Twee voorbijgangers, die maskers met de kleuren van de Rode Duivels droegen, scholden haar uit voor "sale Arabe" voordat ze haar (in de rue du Château) op de grond duwden, haar hoofddoek aftrokken en haar bovenkleding afrukten. Ze kerfden in haar armen, borst en buik, en liepen dan weg.